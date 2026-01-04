به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از پیشرفت قابل توجه پروژه‌های آبرسانی و فاضلاب مسکن ملی بیرجند خبر داد و گفت: تأمین زیرساخت‌های پایدار آب و فاضلاب برای طرح نهضت ملی مسکن، از اولویت‌های اصلی این شرکت به شمار می‌رود.

توکلی افزود: در پروژه آبرسانی مسکن ملی بیرجند تاکنون ۲۲ هزار متر شبکه توزیع آب و ۳ هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال اجرا شده و یک حلقه چاه نیز حفر و تجهیز شده است.

به گفته وی همچنین ۴ هزار و ۱۹۰ فقره انشعاب آب به متقاضیان واگذار شده و برای اجرای این پروژه هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به همزمانی اجرای پروژه فاضلاب این سایت مسکونی افزود: پروژه توسعه شبکه فاضلاب مسکن ملی بیرجند نیز با پیشرفت مناسبی در حال اجراست، به‌گونه‌ای که پیشرفت فیزیکی شبکه فاضلاب به ۸۰ درصد و خط انتقال به ۱۰۰ درصد رسیده است.

توکلی گفت: در این پروژه ۳۴ هزار متر شبکه فاضلاب اجرا شده و تاکنون ۷۲۰ فقره انشعاب فاضلاب نصب شده است که با تکمیل طرح، ۶ هزار و ۳۰۸ واحد مسکونی تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار خواهند گرفت.

به گفته وی در حال حاضر ۳ هزار و ۴۰۰ خانوار از مزایای این پروژه بهره‌مند شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: هزینه کل پروژه فاضلاب هزار میلیارد ریال برآورد شده و اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، حفظ بهداشت عمومی و پایداری خدمات آب و فاضلاب در مسکن ملی بیرجند خواهد داشت.