رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: بازاریان باید اجازه ندهند افراد فرصتطلب و نفوذی خارج از بازار، میدانداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی روز شنبه در دیدار با اصناف و بازاریان ارومیه با بیان اینکه غالب اصناف و بازاریان خود را جان فدای مردم میدانند، گفت: مسئولیتپذیری، نوعدوستی و روحیه انقلابی بازاریان استان همانند روزهای نخست انقلاب است.
وی تأکید کرد: امنیت، لازمه فعالیتهای اقتصادی است و بازاریان باید اجازه ندهند افراد فرصتطلب و نفوذی خارج از بازار، میدانداری کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: بازاریان با مدیریت درونی بازار و رعایت انصاف در قیمتها، در شرایط فعلی که مردم با مشکلات معیشتی مواجهاند، بیش از پیش هوای مردم را داشته باشند.