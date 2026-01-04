به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با استقبال از هیئت اقتصادی وزارت دفاع، این حضور را گامی مؤثر در جهت شکوفایی ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی منطقه دانست.

بهنام سعیدی این حضور را گامی مؤثر در جهت شکوفایی ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی منطقه دانست.

سعیدی با اشاره به جلسات پیشین با امیر صادقی، از فرماندهان انقلابی و فعال وزارت دفاع، اظهار داشت: باتوجه‌به ظرفیت‌های گسترده جنوب کرمان، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و معدن، تصمیم بر آن شد که سازمان ساتا به‌عنوان بازوی اقتصادی وزارت دفاع، در این منطقه ورود کرده و سرمایه‌گذاری‌های مؤثری انجام دهد.

وی افزود: پیش‌ازاین، هیئتی از سوی امیر صادقی برای بررسی میدانی به منطقه اعزام شد و پس از مشاهده ظرفیت‌ها، زمینه برای حضور شخص ایشان فراهم شد تا با حضور در میان مردم و مسئولان، تصمیمات راهبردی اتخاذ شود.

نماینده جیرفت و عنبرآباد با اشاره به فعالیت شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع در استان کرمان، گفت: شرکت‌هایی نظیر گوهر زمین که زیرمجموعه ساتا هستند، هم‌اکنون در پنج پهنه معدنی در منطقه جوادآباد جنوبی فعال‌اند و این نشان از ظرفیت بالای منطقه برای توسعه معدنی دارد.

سعیدی همچنین به نقش مجموعه اتکا در حوزه فراوری محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: باتوجه‌به دغدغه‌های کشاورزان جنوب کرمان، به‌ویژه در جیرفت و عنبرآباد، ورود اتکا به این حوزه می‌تواند تحولی جدی در فرآوری و ارزش‌افزایی محصولات کشاورزی ایجاد کند.