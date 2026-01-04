به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست با حضور رئیس‌جمهور گفت: در این جلسه، ۷ محدوده به عنوان قرق اختصاصی تصویب شد که از این تعداد، ۲ منطقه (میانکوه طبس واقع در شهرستان‌های طبس و عشق آباد و لشکرگاه قاین واقع در شهرستان‌های قاین و سرایان) در استان خراسان جنوبی واقع شده است.

خانی افزود: کمبود نیرو و امکانات دولتی، حفاظت از محیط زیست و طبیعت را با محدودیت‌هایی مواجه کرده بنابراین حفاظت مشارکتی و جلب مشارکت عمومی یکی از راهبرد‌های اصلی در حفظ، احیا و توسعه محیط زیست محسوب شود و تجربیات جهانی نشان داده بهترین و کارآمدترین روش مدیریت گونه در زیستگاه و محیط زیست زمانی است که مردم در این امر مشارکت کنند همچنین در جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، منشورحقوق شهروندی، سند چشم انداز کشور و معاهدات بین‌المللی محیط زیست همگی بر جلب مشارکت همگانی در حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست تاکید دارند.

وی گفت: بر همین اساس قرق‌های اختصاصی یکی از نمونه‌های بارز استفاده از مشارکت مردمی در حفاظت از زیستگاه و تنوع زیستی محسوب می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: در این راستا حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی ۴ محدوده را انتخاب و پس از تهیه مستندات و اخذ نظریه مثبت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای طی مراحل تصویب به سازمان معرفی کرد که در جلسه اخیر شورایعالی حفاظت محیط زیست دو منطقه از چهارمنطقه معرفی شده، به عنوان مناطق قرق اختصاصی تصویب شد.

خانی توسعه برنامه‌های امنیت و حفاظت از گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری در مناطق آزاد دارای پتانسیل، توسعه گردشگری در منطقه و بهره مندی جوامع محلی از منافع حاصل از اجرای طرح قرق، بهره برداری خردمندانه و پایدار از حیات وحش، توسعه طبیعت گردی و معرفی جاذبه‌های طبیعی منطقه به گردشگران داخلی و خارجی، توسعه اقتصاد منطقه‌ای و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی در منطقه محروم، برون سپاری بخشی از وظایف سازمان محیط زیست در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور با توجه به کمبود نیرو و اعتبارات، جلب مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست و حیات وحش، تحقق اهداف چشم انداز توسعه در حوزه محیط زیست و گردشگری، حفظ تنوع زیستی منطقه، احیای جمعیت گونه‌های در معرض خطر منطقه از قبیل یوزپلنگ و پلنگ، را از جمله اهداف ایجاد قرق‌های اختصاصی عنوان کرد.

در حال حاضر در کشور ۵ محدوده قرق اختصاصی (۳ منطقه در یزد، یک منطقه در کرمان و یک منطقه در سمنان) وجود دارد که با تصویب این ۷ منطقه، پس از یک دهه، فصل جدیدی از حفاظت مشارکتی رقم می‌خورد.