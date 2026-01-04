رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان از تمدید مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره فرهنگی‌هنری «خورشید هشتم» ویژه محیط‌بانان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد مدادی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین جشنواره «خورشید هشتم»، مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۳۰ بهمن‌ماه تمدید شده است.

وی افزود: این تصمیم با هدف فراهم‌سازی فرصت بیشتر برای مشارکت هرچه گسترده‌تر محیط‌بانان و دانش آموزان رشته محیط‌بانی سراسر کشور و نیز افزایش کیفیت آثار دریافتی اتخاذ شده است.

مدادی یکی از دیگر از مصوبات جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین جشنواره خورشید هشتم را تعیین زمان معرفی برگزیدگان و اهدا جوایز عنوان کرد و افزود: مقرر شده تا مراسم اختتامیه دومین جشنواره «خورشید هشتم» در اردیبهشت‌ماه سال آینده و هم‌زمان با میلاد با سعادت حضرت امام رضا (ع) برگزار شود.

دومین جشنواره فرهنگی‌هنری «خورشید هشتم» با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و پاسداشت نقش ارزشمند محیط‌بانان، در چهار بخش: فیلم کوتاه، عکس، خاطره‌نویسی و پادکست برگزار می‌شود.