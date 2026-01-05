سه روز خلوت با خدا
اعتکاف دانش آموزی، قرار دلهای بیقرار در خوانسار
بیش از ۴۰۰ نفر امسال در مراسم اعتکاف شهرستان خوانسار شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه خوانسار گفت: در بیش از چهار مسجد در شهرخوانسار و دو مسجد در شهر ویست و روستای خم پیچ مراسم معنوی اعتکاف برگزار شد.
حجت الاسلام رسول خواجه کریمی افزود: استقبال معتکفان نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشت و دانش آموزان نقش پررنگی در این مراسم داشتند.
