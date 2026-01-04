به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رسول جبرییلی، رئیس اداره هواشناسی تکاب، در گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به دما‌های پایین ثبت شده در ایستگاه‌های تخت سلیمان، تکاب و مائین‌بلاغ، گفت: تخت سلیمان با منفی ۲۱.۱ درجه سانتی‌گراد، پس از هزارکانیان، دومین نقطه سرد کشور و سردترین شهر استان آذربایجان غربی است. سپس چالدران با منفی ۲۰.۶ درجه قرار دارد و تکاب و مائین‌بلاغ هر کدام با منفی ۱۹ درجه، شب سردی را تجربه کردند.

جبرییلی افزود: این سرما نتیجه ورود جریانات سرد شمالی است که همراه با پوشش سنگین برف در تکاب و اطراف آن می‌باشد، ایستگاه‌های تخت سلیمان، تکاب و مائین‌بلاغ نشان‌دهنده شدت یخبندان در شهرستان تکاب هستند.

وی گفت: مردم باید احتیاط کنند و از تجهیزات گرمایشی مناسب استفاده کنند.