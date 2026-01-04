به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی آقا محمدی در این مراسم گفت: از میان ۲ هزار و بیست محله هدف کشور، محله هرندی به عنوان یکی از این محلات، با جمعیت حدود ۲۰ هزار نفر، به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این طرح، مسئولیت‌ها تقسیم شده است به طوری کههلال احمر ۵۰۰ خانه، ستاد اجرایی فرمان امام ۵۰۰ خانه، بهزیستی ۵۰۰ خانه و کمیته امداد امام خمینی (ره) ۵۰۰ خانه را پوشش می‌دهند.

وی افزود: با پیگیری از مدیرکل هلال احمر تهران، حکم عضویت دریافت کردم و امروز خانه هلال ددر این منطقهرا افتتاح می‌کنیم. این خانه دارای ساختار محلی است؛ با شهرداران کوچه، بانوان یار و مسئولان پهنه که از خود مردم محله هستند، تا ساکنان با کمک یکدیگر مشکلاتشان را حل کنند.

آقامحمدی با اشاره به فعالیت‌های خانه هلال گفت: هیئت‌هایی برای حوزه‌های مسکن، بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک، اشتغال و سایر زمینه‌ها تشکیل شده است و مشکلات محله بررسی می‌شود، طرح تهیه و امکانات لازم فراهم می‌گردد.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری به برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌زایی در محله هرندی گفت: کلاس‌های آموزشی مانند تولید محتوا و فضای سایبری (اینستاگرام) آغاز شده، شتاب‌دهنده زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری افتتاح می‌شود، استارتاپ‌های دانش‌آموزی در دبیرستان‌ها راه‌اندازی شده و دوره‌های هوش مصنوعی برای کودکان ۶ تا ۱۴ سال آغاز خواهد شد. همچنین استعدادیابی برای هدایت دانش اموزان به رشته‌های مناسب انجام می‌شود و با همکاری معاونت علمی و کارآفرینی امید، شرکت‌های دانش‌بنیان جذب می‌شوند.

وی افزود: شرکت مخابرات، فیبر نوری را بدون هزینه برای همه خانه‌ها فراهم می‌کند تا دسترسی به کلاس‌های آنلاین (مانند کنکور) آسان شود. هدف، اتصال مسائل محله به فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی است.

آقامحمدی گفت: این محله بخشی ازمنطقه‌ای با ۷ محله (از جمله امامزاده یحیی) است و با موفقیت این نمونه به سایر خانه‌های هلال گسترش می‌یابد.

این مراسم با حضور مسئولان هلال احمر و مردم منطقه هرندی برگزار شد.