پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان باروق گفت: تفکر مقاومت با تهدید و ترور از بینرفتنی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ حبیبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان باروق در مراسم سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با تأکید بر ماندگاری تفکر مقاومت، اظهار داشت: تفکر مقاومت به هیچوجه با بمباران، تهدید و ترور از بین نمیرود، چرا که ریشه آن در فرهنگ عاشورایی و شعار «هیهات منالذله» نهفته است.
سرهنگ حبیبی با اشاره به چرایی شهادت این فرمانده بزرگ مقاومت اظهار داشت: حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رساندند، زیرا او به نماد اقتدار، اخلاص و ایستادگی در برابر جبهه استکبار تبدیل شده بود.
سرهنگ حبیبی افزود: امروز دشمن با نتیجه نگرفتن از حمله نظامی تغییر روش داده و با رمز رکود اقتصادی درصدد ایجاد اغتشاش در داخل و در ادامه آن ورود به کشور از مرزهای زمینی با استفاده از نیروهای دست نشانده در منطقه است.