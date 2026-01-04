پخش زنده
آیین رونمایی از کتاب مرجع واژه نامه گویش شوشتری ،در گردهمایی فرهنگی و ادبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این آیین با هدف پاسداشت زبان ، فرهنگ بومی و آشنایی نسل جوان با تلاشهای علمی و پژوهشی استاد محمد باقر نیرومند فرزند آقا شیخ اسماعیل جعفرزاده و نوه واعظ برجسته و محبوب دوره ناصری حاج شیخ جعفر شوشتری برگزار شد.
وی از پایه گذاران آموزش و پرورش نوین در استان خوزستان به شمار می رود.
استاد محمد باقر نیرومند بیش از ۵۰ سال در عرصههای مختلف آموزشی از جمله آموزگاری مدارس شوشتر و اهواز تا بازنشستگی و پس از آن مدیریت دبستان و دبیرستان ملی جعفری اهواز، فعالیت کرد.
همچنین فعالیت در رشته های هنری از جمله شعر ، خوشنویسی و عکاسی و حضور در فعالیت های پژوهشی در زمینه تاریخچه و فرهنگ شوشتر و زبان شناسی و تهیه نصاب و واژه نامه برای گویش شوشتری و ترجمه چند کتاب از عربی به فارسی از دیگر سوابق این استاد خوزستانی است .