نماینده ولی فقیه دراستان سمنان، بر ضرورت تقویت جریان مردمی و زیرساخت‌های پیاده روی اربعین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، نماینده ولی فقیه در استان سمنان در دیدار با دبیر جامعه فعالان مردمی اربعین گفت: برخی مسائل زیربنایی پیاده روی اربعین متولی مشخص ندارند و جامعه فعالان مردمی باید به رفع این مسائل ورود کند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، در خصوص پارکینگ‌های مرزی و ارائه خدمات به زائران گفت: ضروری است بخشی از این درآمد‌ها برای رفاه زائران و حمایت از مواکب مسیر هزینه شود.

رحیم آبفروش دبیر جامعه فعالان مردمی اربعین نیز در این دیدار گفت: استان سمنان با وجود فاصله جغرافیایی از مرزها، در راه‌اندازی موکب‌های تخصصی همچون موکب رسانه‌ای فجر و موکب بانوان «لبیک یا زینب» عملکردی پیشرو و الگوساز داشته است.

با اشاره به مأموریت جامعه فعالان مردمی اربعین افزود: این مجموعه، تلاش می‌کند زائر را از «مصرف‌کننده منفعل» به «کنشگر فعال» تبدیل کند.

در این مراسم، احکام هیات امنای جامعه فعالان مردمی اربعین استان سمنان اهدا شد.