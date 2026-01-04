به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با حضور جمعی از مشتاقان کلام وحی و مردم مؤمن و معتکفین شهرستان محفل تلاوت مجلسی گرامیداشت سالروز شهادت سردار دل‌ها در تکاب برگزار شد.

در این آیین معنوی که بمناسبت سالروز شهادت سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش ترتیب یافته بود قاریان برجسته شهرستان با تلاوت آیاتی از کلام دلنشین الهی و نثار ثواب آن جهت شادی روح شهدا، یاد و خاطره سردار دل‌ها و همرزمان شهیدش را گرامی داشتند.

اجرای تواشیح از دیگر برنامه این محفل گرامیداشت بود که در مصلی بقیة الله الاعظم (عج) این شهرستان برگزار شد.