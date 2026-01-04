مدیر جهاد کشاورزی آمل از صادرات ۳۰ میلیارد ریالی گل و گیاه و درختچه‌های زینتی به کشور عراق از این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در ادامه برنامه‌های توسعه صادرات محصولات کشاورزی شهرستان آمل، محموله‌ای صادراتی متشکل از ۶ هزار اصله کامس نوک‌دار و سبز فشرده از نوع گل‌ها و درختچه‌های زینتی، روز گذشته از گلخانه فضای باز نعمت الله فلاح واقع در روستای کلاصفای شهرستان آمل به مقصد شهر‌های سلیمانه، اربیل و حلبچه در کشور عراق ارسال شد. ارزش ریالی این محموله صادراتی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال معادل ۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در حاشیه ارسال این محموله گفت: این اقدام موفق، حاصل همت بلند تولیدکننده خوش‌فکر، همراهی بخش‌های تخصصی و پشتیبانی‌های هدفمند دولتی است که نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی و نگاه بازارمحور، ظرفیت‌های بالقوه منطقه می‌تواند به ثروت‌آفرینی و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل شود.

هادی‌زاده افزود: گلخانه‌های فعال در حوزه گل و گیاهان زینتی، به عنوان واحد‌های اقتصادی پیشرو و اشتغال‌زا، نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی توانمندی‌های شهرستان دارند. پشتیبانی از این کسب‌وکار‌ها در دستور کار جدی مجموعه جهاد کشاورزی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، گلخانه آقای علی فلاح با مساحت حدود ۹ هزار متر مربع، از جمله واحد‌های نمونه در زمینه تولید و تکثیر انواع گل، گیاه و درختچه‌های زینتی برای بازار‌های داخلی و خارجی است. تمرکز بر کیفیت محصول و تنوع بخشی به گونه‌ها، امکان رقابت در بازار‌های منطقه‌ای را برای این تولیدکننده فراهم کرده است.

این محموله از طریق مرز‌های رسمی به مقصد بازار‌های هدف در اقلیم کردستان عراق ارسال شده است. انتظار می‌رود با تثبیت این مسیر صادراتی، زمینه برای افزایش ظرفیت تولید و ارسال محموله‌های منظم در آینده نزدیک فراهم شود.

صادرات گل و گیاه زینتی از مازندران، به ویژه از شهرستان آمل، در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته و به یکی از منابع درآمدی ارزشمند برای کشاورزان و فعالان این بخش تبدیل شده است.