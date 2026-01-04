پخش زنده
فصل سوم کاوش آتشکده ویگل در آران و بیدگل با اختصاص اعتباری ملی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمدجواد عبدلی رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آران و بیدگل گفت: این کاوشها نقش حیاتی در تکمیل دانشها درخصوص معماری و تاریخ این اثر ملی ایفا خواهد کرد و نتایج آن مبنای تصمیمگیریهای آینده حفاظتی قرار خواهد گرفت.
راحله یوسفیان، مدیر پایگاه میراثفرهنگی ویگل نیز با تشریح اهداف علمی این فصل کاوش نیزگفت: تمرکز اصلی عملیات این فصل بر سه محور کلیدی (تعیین دقیق پلان و ابعاد کامل آتشکده، شناسایی و ترسیم فضاهای احتمالی جانبی پیرامون آتشکده برای درک بهتر کاربری کل مجموعه و تدوین و اجرای روشهای حفاظتی مدرن و پایدار پس از پایان کاوشها بهمنظور تضمین سلامت ساختارها در برابر عوامل محیطی) استوار است.
محوطه باستانی در شرق «بیدگُل» با نام ویگل قرار دارد که در ۲ فصل کاوش باستان شناسی، بقایای آتشکدهای متعلق به دوران ساسانی و همچنین دوران انتقالی ساسانی به اسلامی در آن کشف شده است.
آتشکدهای که گفته میشود به دلیل تغییر دین، متروک و به فراموشی سپرده شده است و از نگاه باستان شناسان یکی از استثناییترین آتشکدههای دوران ساسانی به شمار میرود.