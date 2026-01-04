پخش زنده
شورای بازبینی فیلمهای سینمایی با صدور پروانه نمایش ۴ فیلم موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلمهای «رخ نیلو» به تهیهکنندگی و کارگردانی سید جلال دهقانی اشکذری، «هاوار» به تهیهکنندگی بهمن اردلان و کارگردانی محمدرضا اردلان پروانه نمایش دریافت کردند.
«آتشبان» به تهیهکنندگی علی قویتن درجزی و حامد قویتن درجزی و کارگردانی علی قویتن درجزی و «پرکندن پرنده کشته نشده» به تهیهکنندگی نادر خادم طریقت و کارگردانی سید امیرعلی مکرمینژاد موافقت شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی را کسب کردند.