پویش برکت اعتکاف با حضور ۶۶ هزار و ۴۵۷ نفر با اولویت مساجد اعتکاف اولی در ۱۰۱۶ مسجد مناطق کم برخوردار، به همت بنیاد برکت در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آنا، امسال بنیاد برکت پویش برکت اعتکاف را باهمکاری ستاد اعتکاف، در ۱۰۱۶ مسجدِ مناطق محروم با اولویت مساجد اعتکاف اولی در مناطق کمبرخوردار عملیاتی کرد.
این اعتکافها با رویکردهای ویژهای برای گروههای نوجوانان، بانوان، مادر و کودک و جوانی جمعیت در حال برگزاری است و در مجموع ۶۶ هزار و ۴۵۷ نفر در این مساجد معتکف شدهاند.
در این مراسمها برنامه ویژه تربیتی برای نوجوانان مناطق محروم به منظور تقویت روحیه جهادی برای پیشرفت و آبادانی این مناطق و مباحث تربیتی، خانوادگی و جمعیتی برای بانوان و مادران تدارک دیده شده است.
راهاندازی مرکز تماس به منظور ارائه خدمات مشاوره و دستیاری تخصصی برای برگزارکنندگان مراسم اعتکاف، همچنین ارائه بستههای محتوایی کاربردی و پشتیبانی محتوایی با محوریت تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی برای فعالان و کنشگران عرصه عدالت و پیشرفت از دیگر برنامههایی است که در قالب پویش اعتکاف برکت عملیاتی شده است.