رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی با تأکید بر نقش راهبردی المپیادهای ورزشی دانشجویان، این رویدادها را مهمترین بستر شناسایی، پرورش و معرفی نخبگان ورزشی دانشگاهی برای حضور در تیمهای ملی دانشگاهی کشور عنوان کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا نوری رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، در آیین افتتاحیه بیست و پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجومعلمان دختر سراسر ایران که به میزبانی مازندران برگزار شد، اظهار داشت: المپیاد فرهنگیورزشی دانشجومعلمان سکوی پرتابی برای شناسایی نخبگان مستعد برای حضور مقتدرانه در میادین بینالمللی، به ویژه مسابقات یونیورسیاد جهانی خواهد بود.
نوری در ادامه تأکید کردند که برگزاری این رویدادها در دانشگاه فرهنگیان، نشاندهنده اهمیت ورزش در مسیر تربیت نسلی سالم و توانمند برای آینده آموزش و پرورش ایران است.
رئیس فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی به عنوان متولی اصلی ورزش در سطح دانشگاههای کشور، با تأکید بر اهداف کلان این مسابقات، اظهار داشت: ماحصل این رقابتها، تنها کسب مقام نیست؛ بلکه چشمانداز ما، درخشش در میادین بالاتر است.
وی در ادامه افزود: از دل همین میدانهای رقابتی، نخبگان و برجستگان ورزشی کشور شناسایی خواهند شدتا در قالب تیمهای ملی، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در مسابقات سراسری، آسیایی و در بالاترین سطح یعنی یونیورسیاد که یک سال در میان برگزار میشود، به اهتزاز درآورند.
نوری در پایان گفت: اطمینان داشته باشید، اگر استعداد خود را در این میدان به نمایش بگذارید، آیندهای روشن در تیمهای ملی در انتظار شماست.