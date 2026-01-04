مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: از ابتدای امسال ۳ هزار و ۱۵۵ فقره انواع پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردان‌های فنی در حوزه ساختمان در استان صادر، تمدید و ارتقای پایه یافته است.

صدور و تمدید ۳ هزار و ۱۵۵ پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون با اشاره به اینکه دوره‌های آموزشی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و با نظارت اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان برگزار می‌شود، اظهار داشت: در این راستا ۱۷۶ هزار نفر ساعت دوره و سمینار‌های آموزشی مستمر برای مهندسان برگزار شده است.

وی بیان کرد: طی امسال تیم نظارت عالیه بر ساخت و ساز از ۹۳۰ پروژه ساختمانی و کارگروه ارزیابی ایمنی از ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه از ۶۱ مورد ساخت و ساز در استان بازدید کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین در این مدت به ۵۸ فقره شکایات مردمی در خصوص ساخت و ساز‌ها رسیدگی شده است.

آرامون گفت: برنامه ریزی لازم برای برگزار دوره‌های آموزشی بیشتر در راستای ارتقای پایه دانش مهندسان در اولویت است.

وی افزود: طی امسال نیز ۲ مورد آزمون نظام مهندسی برگزار شده و مهندسانی که متقاضی ورود به حرفه مهندسی و معماران تجربی و کاردان‌ها بودند در این آزمون شرکت کردند.