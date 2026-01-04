پخش زنده
امسال ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در ۳۵ مسجد شهرستان شهرضا معتکف شدند که این تعداد نسبت به سال گذشته افزایش ۲۵ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهرضا گفت: ۱۱ مسجد به اعتکاف دانش آموزی هزار و ۲۰۰ دانش آموز و ۳ مسجد به اعتکاف دانشجویان، نوعروسان و مادر و کودک اختصاص یافته است.
حجت الاسلام خلیل کوهگرد افزود: اجرای طرح قرآنی زندگی با آیهها در مساجد، جلسههای سخنرانی، بصیرت افزایی، حلقههای گفتوگو و مشاوره، ختمهای قرآن و صلوات، نماز جعفر طیار، جشن میلاد امام علی (ع) و مراسم احیای شب نیمه رجب را از برنامههای در حال اجرا برای معتکفان برشمرد.
وی با اشاره به نام گذاری هر مسجد به یاد یکی از سرداران شهید شهرضا گفت: اعتکاف هر معتکف به نیت و نیابت از یک شهید انجام میشود.