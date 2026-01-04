پخش زنده
استاندار قزوین با اشاره به اهمیت ثبت و گزارشدهی شفاف دستاوردها گفت: عدالت آموزشی تنها با اقدامات عملی و قابل ارزیابی محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ محمد نوذری در جلسه شورای آموزش و پرورش این استان با بیان اینکه کار بدون مستندسازی، در نظام اداری به منزله انجام ندادن کار است، از مدیران خواست تا عملکردها و فعالیتهای حوزه آموزش را به طور دقیق ثبت و ارائه کنند.
استاندار با اشاره به تجربیات گذشته خود در حوزههای اجرایی دیگر مانند کشاورزی، تصریح کرد: موفقیت در گرو برنامهریزی، اقدام عملی و در نهایت، گزارش مستند و قابل دفاع از آن اقدامات است.
نوذری با قدردانی از توجه ویژه مقامات عالی کشور به پیشرفتهای استان در حوزه عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و تداوم این جایگاه، نیازمند ثبت و انعکاس دقیق دستاوردها در قالب گزارشهای مستند و صورتجلسههای رسمی هستیم.
در این جلسه بر لزوم همکاری دستگاههای مرتبط برای تدوین گزارش جامع از عملکرد آموزش و پرورش استان در راستای تحقق عدالت آموزشی تأکید شد.
شناسایی ۱۷۰۰ دانشآموز در معرض آسیب اجتماعی در قزوین
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از غربالگری ۱۰۰ درصدی دانشآموزان متوسطه و ۹۲ درصدی دانشآموزان مقطع ابتدایی این استان خبر داد و گفت: در این طرح، هزار و ۷۰۰ دانشآموز در معرض آسیب اجتماعی شناسایی شدند.
حسن علی اصغری با تأکید بر مدیریت آسیبهای اجتماعی و با اشاره به دستور ویژه استاندار، اعلام کرد: تمرکز اصلی در این مرحله، بر رسیدگی و ساماندهی وضعیت این دانشآموزان خواهد بود.
این مقام مسئول، بر توجه ویژه و هماهنگی بیندستگاهی برای حمایت و هدایت دانشآموزان شناساییشده تأکید کرد.