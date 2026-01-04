بر اساس شابک‌های ثبت‌شده، سالانه ۳ تا ۴ هزار عنوان کتاب چاپی و الکترونیکی در ونزوئلا منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پس از ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش توسط آمریکا، حالا این کشور در صدر اخبار دنیاست و مسائل مختلف مربوط به آن در حال بررسی است که در گزارشی به وضعیت نشر و کتاب در ونزوئلا می پردازیم.

در ماه‌های اخیر تنش بین ونزوئلا و آمریکا اوج گرفته بود تا اینکه در (۱۳ دی) «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش طی یک عملیات توسط نیرو‌های آمریکایی بازداشت شده و در نهایت به نیویورک منتقل شدند. این موضوع موجب شد جمهوری بولیواری ونزوئلا در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گیرد و مسائل مختلف این کشور مورد ارزیابی قرار بگیرند. یکی از موضوعات نیز وضعیت صنعت نشر و کتاب این کشور است.

کانال تلگرامی کاغذک در فهرستی گزارشی را از وضعیت نشر ونزوئلا ارائه کرده است که در ادامه می‌آید: جمهوری بولیواری ونزوئلا ۲۸ میلیون نفر جمعیت دارد و زبان رسمی آن اسپانیایی است و نرخ باسوادی در این کشور ۹۷.۵ درصد است و ساختار جمعیت جوانی دارد.

حدود ۶۲ درصد جمعیتش کاربر اینترنت و ۵۳ درصد از آنها در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند.

بر اساس شابک‌های ثبت‌شده، سالانه ۳ تا ۴ هزار عنوان کتاب (چاپی و الکترونیکی) در ونزوئلا منتشر می‌شود.

آژانس شابک زیر نظر «مرکز ملی کتاب» است؛ نهادی وابسته به وزارت فرهنگ که بر اساس قانون کتاب (۱۹۹۷) سیاست‌گذار کتاب و مطالعه و حامی صنعت نشر است.

تشکل صنفی مهم کشور اتاق کتاب ونزوئلا (۱۹۵۳) است که منافع ناشران، کتابفروشان و توزیع‌کنندگان را نمایندگی می‌کند.

مهم‌ترین رویداد آن نمایشگاه بین‌المللی کتاب ونزوئلا (FILVEN) است که هر تابستان با محوریت نهاد‌های دولتی در کاراکاس برپا می‌شود.

در سال‌های اخیر، نشست‌های تخصصی، برنامه‌های آموزشی و تعاملات تجاری ناشران هم تقویت شده و نمایشگاه‌های استانی در پاییز ادامه پیدا می‌کند.

طرح ملی ترویج مطالعه مانوئل وادل (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵) نقشه راه رسمی تقویت زنجیره کتاب و افزایش جمعیت خواننده است و بر تداوم رویداد‌های کتاب در سراسر کشور تأکید دارد. در همین چارچوب، دیجیتال‌سازی و انتشار آنلاین برخی عناوین نیز دنبال شده است؛ از جمله تبدیل ۲۰۰ عنوان به EPUB و انتشار رایگان.

واردات کتاب ونزوئلا سالانه حدود ۳ میلیون دلار گزارش شده و مبادی اصلی آن اسپانیا، آمریکا و کلمبیاست. صادرات کتاب حدود ۲۵۰ هزار دلار بوده و مقصد‌های اصلی آمریکا، آلمان، پرو و فرانسه بوده است.

ونزوئلا عضو کنوانسیون برن است؛ بنابراین اصل حمایت از حق مؤلف را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، گزارش‌های صنفی از افزایش چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب و نیز کاهش شمار ناشران آموزشی فعال در سال‌های اخیر خبر می‌دهند.