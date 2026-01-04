تعطیلی قسمتهای آلاینده دو واحد صنعتی در اردکان
قسمتهای آلاینده دو واحد صنعتی به دستور مستقیم دادستان اردکان تعطیل و برای سه واحد دیگر اخطار قانونی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
شب گذشته قاضی فیاضفر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان، به همراه رئیس اداره محیط زیست این شهرستان، از چند واحد صنعتی در شهرک صنعتی اردکان بازدید سرزدهای انجام دادند.
در این بازدید که با هدف نظارت بر عملکرد زیستمحیطی واحدهای تولیدی صورت گرفت، دادستان از واحدهایی سرکشی کرد که پیشتر به دلیل تخلفات محیطزیستی اخطار دریافت کرده یا تعطیل شده بودند. همچنین چند واحد جدید صنعتی نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
در جریان این پایش، قسمتهای آلاینده دو واحد صنعتی به دستور مستقیم دادستان تعطیل شد و برای سه واحد دیگر اخطار قانونی صادر شد.
دادستان اردکان در حاشیه این بازدید اظهار داشت: واحدهایی که به اخطارها بیتوجهی کنند، در بازدیدهای بعدی مهر وموم خواهند شد. سلامت مردم برای دستگاه قضایی خط قرمز است و با واحدهای آلاینده و متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.
این اقدام در راستای تداوم نظارتهای میدانی دستگاه قضایی و تضمین سلامت محیط زیست و ساکنان منطقه انجام گرفته است.