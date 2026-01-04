برق خانوادههای خوشمصرف با کنتور هوشمند قطع نمیشود
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی توانیر گفت: استفاده از کنتور هوشمند به منظور قطع آب و برق نیست و صرفا به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از قطع آب و برق خانوار در محلاتی است که در آن برخی همسایگان پرمصرف هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، حامد احمدی مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی توانیر با بیان اینکه مهمترین رسالت برعهده ما بوده این است که هوشمندسازی را به اهداف تعیین شده برسانیم، گفت: این کار به مدیریت مصرف و حل مشکل ناترازی در کوتاهترین زمان ممکن کمک میکند. در بلندمدت انتظار داریم که جایگاه کشور را در موضوع هوشمندسازی ارتقاء داده و جزو کشورهای سرآمد در خاورمیانه باشیم.
وی درخصوص هوشمندسازی صنعت برق و تاثیر آن در پایداری شبکه و عدالت در توزیع برق و جلوگیری از افزایش ناترازی نیز اظهار کرد: هوشمندسازی شبکه توزیع برق و هوشمندسازی مصرف از رسالتهای توانیر است. در این راستا هوشمندسازی شبکه به معنای گذار از مدیریت سنتی شبکههای توزیع و ورود به عصر مدیریت هوشمند سیستم توزیع است.
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی توانیر در تشریح مدیریت هوشمندسازی مصرف نیز، گفت: استفاده از کنتورهای هوشمند برای مصرفکنندگان و استفاده از ظرفیتهای آن از جمله دسترسی به اطلاعات دقیق اندازه مصرف به منظور مدیریت مصرف به شکل صحیح و افزایش اثربخشی برنامهها از جمله برنامههای فرهنگسازی کنترل مصرف و کنترل ناترازیها از برنامههای مهم توانیر است.
احمدی گفت: لازم به توضیح است که پیش از این کنترل و مدیریت مصرف برق با فیدرهای بالادستی انجام میشد که منجر به قطع برق یک محله میشد، اما با افزایش استفاده از کنتور و تجهیزات هوشمند دسترسی به اطلاعات دقیق و میزان مصرف میسر خواهد بود. با دسترسی به این اطلاعات برق خانواری که درست مصرف میکنند پایدار بوده و برق خانواری که پرمصرف هستند قطع خواهد شد. این مسئله در راستای برقراری عدالت در مصرف برق است.
وی با اشاره به شایعات درخصوص قطع برق در صورت استفاده از کنتورهای هوشمند نیز گفت: استفاده از کنتورهای هوشمند به منظور قطع برق نبوده و صرفا به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از قطع برق همه خانوار در محلههایی است که در آن برخی همسایگان پرمصرف هستند. برای مثال برای کنترل سرعت در جادهها باید دقیق بدانیم که سرعت ما اکنون چقدر است. برای کنترل در مصرف برق خانگی نیز باید بدانیم که روشن بودن برخی لوازم خانگی چه میزان در مصرف برق تاثیر دارد. مثل اینکه روشن بودن کولر و تلویزیون در مصرف برق چه میزان تاثیر دارد اطلاعات دقیقی که کنتورهای هوشمند خانگی در اختیار ما قرار میدهند، باعث میشود مدیریت مصرف به شکل دقیق صورت گیرد.
احمدی با اشاره به نصب ۶ میلیون کنتور هوشمند در کشور با اولویت نصب برای مشترکین پرمصرف، گفت: درحال حاضر ۶۰ درصد مصرف انرژی توسط کنتورهای هوشمند قرائت میشود که عدد قابل توجهی است؛ بنابراین انتظار داریم که با دستیابی به میزان ۱۲ میلیونی کنتور هوشمند در مصرف خانوار و با مشارکت مردم تا پایان سال آینده بتوانیم با مدیریت مصرف حدود ۷ هزار مگاوات از ناترازی تولید برق را جبران کنیم که به نوعی با آن میتوان بخش بسیار زیادی از ناترازی برق و بخش بسیار زیادی از خاموشیهای تابستان گذشته را حل و کاهش داد و همچنین صرفه جویی ۷ هزار مگاواتی برق از طریق نصب کنتورهای هوشمند حدوداً معادل مصرف برق صنایع انرژی بر کشور است.