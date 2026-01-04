برنامه‌های «دکتر سلام»، با موضوع بررسی خشکی و اگزمای پوست، «مثبت آموزش»، با موضوع معرفی رشته صنایع دستی و «محفل ستاره ها»، ویژه ایام ماه رجب و شعبان، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام»، با محور بررسی علل، راه‌های پیشگیری و درمان خشکی و اگزمای پوست پخش می‌شود.

در این برنامه دکتر امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران به تشریح عوامل مؤثر در بروز خشکی و اگزمای پوستی، نقش سبک زندگی، تغذیه و مراقبت‌های روزانه در کنترل این عارضه‌ها می‌پردازد و به پرسش‌های رایج مخاطبان پاسخ می‌دهد.

افزایش شیوع مشکلات پوستی به‌ویژه در فصول سرد سال، اهمیت آگاهی‌بخشی عمومی درباره روش‌های صحیح مراقبت از پوست را دوچندان کرده و پرداختن علمی و کاربردی به این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت فردی ایفا کند.

برنامه «دکتر سلام»، ساعت ۱۳، با اجرای دکتر طهماسبی از شبکه آموزشپخش می‌شود.

​برنامه «مثبت آموزش»، با موضوع معرفی رشته صنایع‌دستی با گرایش فرش و پوشش حال و هوای مراسم اعتکاف دانش‌آموزی پخش می‌شود.

در این برنامه فاطمه چشم‌به‌راه و شراره اصغری‌مقدم، از هنرآموزان رشته صنایع‌دستی، به همراه رقیه میرعلمی، خبرنگار افتخاری هنرجو هنرستان رشته تربیت بدنی به بررسی ظرفیت‌های آموزشی و تشریح تجربیات خود در این حوزه می‌پردازند.

​همچنین، با توجه به ایام معنوی اعتکاف، ارتباط زنده اینترنتی با محافل اعتکاف دانش‌آموزی در شهر‌های یزد، بافق و خشکاله برقرار می‌شودتا بینندگان در جریان فضای معنوی این مراسم قرار بگیرند.

«مثبت آموزش»، با اجرای زهرا حاجی‌علی و حسین کربلایی‌طاهر، ساعت ۱۸:۰۰، زنده از شبکهآموزش پخش می‌شود.

پخش ویژه برنامه «محفل ستاره ها»، همزمان با ولادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) با حضور کودکان و نوجوانان قرآنی، از شبکه سه آغاز شده است.

این برنامه هر روز ساعت ۲۱:۳۰، پخش می شود.

در فصل چهارم «محفل ستاره ها» که کودکان و نوجوانان مدعوین و میهمانان و شرکت کنندگان اصلی آن هستند هدف آشنایی این نسل با مفاهیم قرآنی طراحی شده و زمینه‌ای فراهم کرده است تا توانایی‌های خود را در حوزه‌هایی مانند تلاوت، حفظ، قصه گویی و دیگر هنر‌های مرتبط با مفاهیم قرآنی ارائه کنند.

در «محفل ستاره‌ها»، احمد ابوالقاسمی، حامد شاکرنژاد، سید کاظم روح‌بخش، سیدجلال معصومی از کشور افغانستان و سیدحسنین الحلو از کشور عراق به عنوان میزبان حضور دارند که با نگاه آموزشی و انگیزشی به نوجوانان، به رشد و تقویت استعداد‌های آنها کمک می‌کنند.

«محفل ستاره ها»، در ۴۵ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای تولید شده است و علاوه بر شبکه سه، ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه نهال هم پخش می‌شود.