پخش زنده
امروز: -
برنامههای «دکتر سلام»، با موضوع بررسی خشکی و اگزمای پوست، «مثبت آموزش»، با موضوع معرفی رشته صنایع دستی و «محفل ستاره ها»، ویژه ایام ماه رجب و شعبان، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام»، با محور بررسی علل، راههای پیشگیری و درمان خشکی و اگزمای پوست پخش میشود.
در این برنامه دکتر امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران به تشریح عوامل مؤثر در بروز خشکی و اگزمای پوستی، نقش سبک زندگی، تغذیه و مراقبتهای روزانه در کنترل این عارضهها میپردازد و به پرسشهای رایج مخاطبان پاسخ میدهد.
افزایش شیوع مشکلات پوستی بهویژه در فصول سرد سال، اهمیت آگاهیبخشی عمومی درباره روشهای صحیح مراقبت از پوست را دوچندان کرده و پرداختن علمی و کاربردی به این موضوع میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت فردی ایفا کند.
برنامه «دکتر سلام»، ساعت ۱۳، با اجرای دکتر طهماسبی از شبکه آموزشپخش میشود.
برنامه «مثبت آموزش»، با موضوع معرفی رشته صنایعدستی با گرایش فرش و پوشش حال و هوای مراسم اعتکاف دانشآموزی پخش میشود.
در این برنامه فاطمه چشمبهراه و شراره اصغریمقدم، از هنرآموزان رشته صنایعدستی، به همراه رقیه میرعلمی، خبرنگار افتخاری هنرجو هنرستان رشته تربیت بدنی به بررسی ظرفیتهای آموزشی و تشریح تجربیات خود در این حوزه میپردازند.
همچنین، با توجه به ایام معنوی اعتکاف، ارتباط زنده اینترنتی با محافل اعتکاف دانشآموزی در شهرهای یزد، بافق و خشکاله برقرار میشودتا بینندگان در جریان فضای معنوی این مراسم قرار بگیرند.
«مثبت آموزش»، با اجرای زهرا حاجیعلی و حسین کربلاییطاهر، ساعت ۱۸:۰۰، زنده از شبکهآموزش پخش میشود.
پخش ویژه برنامه «محفل ستاره ها»، همزمان با ولادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) با حضور کودکان و نوجوانان قرآنی، از شبکه سه آغاز شده است.
این برنامه هر روز ساعت ۲۱:۳۰، پخش می شود.
در فصل چهارم «محفل ستاره ها» که کودکان و نوجوانان مدعوین و میهمانان و شرکت کنندگان اصلی آن هستند هدف آشنایی این نسل با مفاهیم قرآنی طراحی شده و زمینهای فراهم کرده است تا تواناییهای خود را در حوزههایی مانند تلاوت، حفظ، قصه گویی و دیگر هنرهای مرتبط با مفاهیم قرآنی ارائه کنند.
در «محفل ستارهها»، احمد ابوالقاسمی، حامد شاکرنژاد، سید کاظم روحبخش، سیدجلال معصومی از کشور افغانستان و سیدحسنین الحلو از کشور عراق به عنوان میزبان حضور دارند که با نگاه آموزشی و انگیزشی به نوجوانان، به رشد و تقویت استعدادهای آنها کمک میکنند.
«محفل ستاره ها»، در ۴۵ قسمت ۴۵ دقیقهای تولید شده است و علاوه بر شبکه سه، ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه نهال هم پخش میشود.