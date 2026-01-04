دربررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته جوی پایدار بر خوزستان حاکم است و پدیده غالب در این ایام غبارصبحگاهی برای شهر‌های صنعتی و بزرگ و مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب نقاط استان بویژه جاده‌های مواصلاتی می‌باشد.

پیش بینی غبار و مه صبحگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : امروز همچنان سرعت وزش باد‌ها در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبِ غربی، جنوبی و تا حدودی مناطق جنوبِ شرقی و مرکزی بصورت متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود که احتمال تاثیر گرد و خاک در این مناطق نیز وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود : روند کاهش دما (بویژه دمای شبانه) در کل استان و احتمال یخزدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی تا فردا ادامه دارد و سپس با شیب ملایمی روند افزایشی خواهد داشت. شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج است.

در شبانه روز گذشته هندیجان با دمای ۲۳.۲ و ایذه و دزپارت (دهدز) با دمای ۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۰.۶ و کمینه دمای ۶.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.