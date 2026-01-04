پخش زنده
مسئولان استان اصفهان برای تسریع در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صف شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان گفت:دستگاههای اجرایی کم کار در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان اصفهان به سازمان بازرسی معرفی شدهاند، تا اقدامات لازم اجرا شود.
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه در اجرای طرحهای حمایتی مسکن در استان، اختصاص زمین جوانی جمعیت اولویت است، ادامه داد: مصوب شده تا پایان سال همه ۳۸ هزار نفر مشمول طرح زمین جوانی جمعیت تعیین تکلیف و به برخیها هم زمین اختصاص داده شود.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی نیز گفت: خانوارهایی که فرزند سوم و بیشتر آنها از ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شدهاند یا دارای دست کم چهار فرزند کمتر از ۲۰ سال هستند، مشمول ماده ۳و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میشوند و براین اساس به این خانوارها یک قطعه زمین رایگان حداکثر ۲۰۰ مترمربعی (با پرداخت هزینه اقساطی آماده سازی) تعلق میگیرد که سه دانگ آن به نام مادر و سه دانگ آن به نام پدر است.
امیرحسین بانکی پور درخصوص پیگیری تسهیلات ازدواج مطابق ماده ۶۸ این قانون و ماده ۱۲ مربوط به تسهیلات فرزندآوری افزود: برای متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هم، طبق نامهای که به بانک مرکزی داده شده از درخواست تخصیص هشت هزار میلیارد تومان، با دست کم ۶ هزار میلیارد تومان موافقت کردهاند که مراحل اداری آن در حال اجرا است.