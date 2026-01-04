پخش زنده
نماینده مردم جویبار در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۸۰۷ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح فاضلاب شهر جویبار خبر داد و گفت: این طرح پس از سالها توقف، دوباره وارد مسیر اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عمران عباسی نماینده مردم شهرستانهای جویبار، قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۸۰۷ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح فاضلاب شهر جویبار خبر داد و گفت: این اعتبار در قالب ماده ۲۳ پیشبینی شده و به مدت پنج سال دارای ردیف اعتباری خواهد بود.
وی با بیان اینکه طرح فاضلاب شهر جویبار از سال ۱۳۸۳ آغاز شده بود، افزود: این طرح با وجود حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پس از چند سال متوقف و پرونده آن بسته شد، اما پس از گذشت ۱۵ سال و با پیگیریهای مستمر در سطح ملی، ردیف اعتباری آن دوباره برای شهر جویبار فعال شد.
عباسی این اتفاق را خبری خوش برای مردم جویبار دانست و تصریح کرد: با فعال شدن این ردیف اعتباری، زمینه تکمیل ۱۰۰ درصدی طرح فاضلاب شهری فراهم شده و یکی از مشکلات اساسی و دیرینه این شهرستان برطرف خواهد شد.
نماینده مردم جویبار در ادامه گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، از سال ۱۴۰۵ طرح مطالعاتی و عملیات اجرایی فاضلاب شهری جویبار با همکاری فرمانداری و شهرداری آغاز میشود و میزان اعتبار این طرح در ادامه میتواند تا حدود ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
وی با اشاره به شرایط خاص جویبار، خاطرنشان کرد: به دلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی در این شهرستان، تکمیل طرح فاضلاب شهری در اولویت دولت قرار گرفته و این موضوع به معنای کمتوجهی به سایر شهرستانهای حوزه انتخابیه نیست.
عباسی در پایان تأکید کرد: پیگیری اجرای طرحهای مشابه برای دیگر شهرستانهای حوزه انتخابیه نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم مشکلات زیرساختی این مناطق نیز با استفاده از ظرفیتهای ملی برطرف شود.