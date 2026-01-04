پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان از مصدومیت ۴ نفر در تصادف دو خودروی پژوپارس و پراید در محور مزرعه کتول خبر داد و گفت: یک جوان ۱۸ ساله با تروما در ناحیه سر توسط آمبولانس هلال احمر به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرتضی سلیمی گفت: شامگاه شنبه بر اثر برخورد خودروهای پژوپارس و پراید در مسیر کمربندی علیآباد کتول به سمت جاده مزرعه کتول، در نزدیکی روستای اسلامآباد مزرعه ۶ نفر حادثه دیدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: با دریافت گزارش توسط مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر بلافاصله یک تیم دو نفره به همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه زرینگل جمعیت هلال احمر به محل اعزام شد.
وی با اشاره به جزئیات عملیات امدادی گفت: در این حادثه متأسفانه ۴ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، آقای ۱۸ ساله به دلیل تروما در ناحیه سر، صورت و پیشانی، توسط آمبولانس جمعیت به بیمارستان بقیهالاعظم (عج) علیآباد کتول منتقل شد.