فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از کشف محل نگهداری و فروش دستگاههای فلزیاب و طلایاب در ارومیه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا مظفرینسب اظهار کرد: در یک عملیات هماهنگ و با همکاری یگان حفاظت میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و پلیس امنیت اقتصادی استان محل نگهداری و فروش دستگاههای فلزیاب و طلایاب در ارومیه کشف شد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در بازرسی از این محل ۲۳ عدد انواع دستگاههای فلزیاب طلایاب، اسکنر و ردیاب طلا، دو عدد شوکر برقی، تعداد یک عدد بیسیم دستی غیرمجاز و تعداد چهار عدد سنگ ابسیدین کشف و ضبط شد.
او با بیان اینکه ارزش ریالی اموال کشف شده پانزده میلیارد ریال است، تصریح کرد: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.