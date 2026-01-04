برگزاری ششمین سالگرد شهادت سپهید شهیدحاج قاسم سلیمانی
با حضور گسترده مردم آئین گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی درمصلی حضرت امام رضا ع شهر لیکک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور گسترده مردم بهمئی، مسئولان و خانوادههای معظم شهدا آئین گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی درمصلی حضرت امام رضا ع شهر لیکک بهمئی برگزار شد. فرمانده تیپ ۶۴ الحدید خوزستان در این آئین با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها و همچنین شهدای والا مقام شهرستان بهمئی گفت: سردار دلها در دفاع از نظام و انقلاب و در نابودی اشرار و سپس در دفاع از حرم اهل بیت (ع) امتحان خود را پس داد و در پیشگاه خداوند سربلند شد. سردار حمیدرضا بهمئی با اشاره به اینکه، سردار سلیمانی تنها یک فرد نبود، بلکه یک مکتب، ولایتمدار و الگوی تمام عیار بود، افزود: شخصیت سردار سلیمانی به گونهای بود که همه او را تحسین میکردند و این نشان میدهد سردار رشید اسلام یکی از ارزشمندترین افراد دوران خود بوده است. سردار بهمئی به حضور میلیونی مردم در تشییع این شهید والامقام اشاره کرد و گفت: ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی آنچنان وسیع بود و همیشه فراتر از زمان خویش را میدیدند. فرمانده تیپ ۶۴ الحدید خوزستان، سردار سلیمانی را نماد مقاومت، ایثار وشهادت طلبی دانست و گفت: دشمنان در خیال باطل خود با ترور حاج قاسم سلیمانی سعی در نابود کردن جبهه مقاومت داشتند، اما درک نمیکنند که شهید حاج قاسم سلیمانی یک مکتب همیشه زنده است. امام جمعه شهر لیکک هم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی و با اشاره به اینکه، اخلاص و عشق به میهن از ویژگیهای بارز سردار دلها بود گفت: سردار سلیمانی شهید والامقام، نماد مبارزه با ظلم و نظام سلطه بود و ما هم باید راه ایشان را با پیروی از ولایت ادامه دهیم. حجت الاسلام اسماعیل صلواتی، ایمان و اخلاص سردار سلیمانی را ویژگی بارز این شهید والامقام عنوان کرد و افزود: شهید سلیمانی کسی بود که باخدا معامله کرد و درکارها، درگفتار و در کردارش فقط خدا را در نظر میگرفت. صلواتی با بیان اینکه اخلاص مهمترین ویژگی سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود اضافه کرد: سردار شهید سلیمانی شهیدی است که مردم او را به چشم یک مکتب نگاه میکنند.