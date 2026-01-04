پخش زنده
ترافیک، هم اکنون در جادههای مازندران روان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: ترافیک، هم اکنون در صبح روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ در جادههای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال در مازندران روان است.
*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورها:
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک
- تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)
- ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
*محورهای مسدود غیرشریانی:
۱- پونل – خلخال
۲ – خوانسار – بوئین میاندشت
*محور دارای انسداد فصلی:
۱- گنجنامه – تویسرکان
۲– سرو آباد – پاوه (گردنه تته)
۳- سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)