ثبت نام اصحاب رسانه برای حضور و پوشش خبری چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراخوان ثبت نام رسانههای دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل (خبرگزاریها، سایتهای حوزه موسیقی، روزنامهها، مجلات تخصصی موسیقی، رسانههای خارجی فعال در ایران) و شبکههای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای حضور و پوشش خبری رویدادهای چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منتشر شد.
فعالان این حوزه از ۱۴ تا ۲۱ دیماه فرصت دارند جهت ثبت نام اولیه مدارک خود را به این آدرس (news@fajrmusicfestival.com) ایمیل کنند.
شرایط ثبت نام به شرح زیر است:
– ارسال کامل مشخصات خبرنگار (رابط خبری) و عکاسان به همراه عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی اسکن شده و تصویر معرفی نامه به امضاء مدیر مسئول و مهر رسانه الزامی است.
– رابط خبری رسانه میتواند اطلاعات خود و سایر افرادی را که در معرفی نامه ذکر شده ارسال کند.
– هر رسانه میتواند، ۱ خبرنگار و ۲ عکاس معرفی کند.
-رسانههای شنیداری و دیداری نیز میتوانند مشخصات تیم رسانهای خود را بهمراه عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی اسکن شده با تصویر معرفی نامه از مدیر شبکه ایمیل کنند.
– این ثبت نام اولیه بوده و رسانههایی که فعالیت مستمر در حوزه موسیقی داشتهاند، در اولویت ثبت نام و پذیرش نهایی از سوی ستاد و نیز دریافت تسهیلات بیشتری برای حضور در چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر قرار خواهند گرفت.