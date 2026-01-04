پخش زنده
امروز: -
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در سال مالی ۱۴۰۳ اعتباری افزون بر ۱۴۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سامان محمدی گفت: در سال مالی ۱۴۰۳ اعتباری افزون بر ۱۴۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی تخصیص یافته که این اعتبار در احداث و تکمیل ۶ استخر ذخیره آب با حجم کل حدود ۱۲۰ هزار مترمکعب در شهرستانهای مختلف استان هزینه شده است.
وی گفت: این استخرها در روستاهای شور، گنجدان، باغ، باغمحله، قزلحصار سفلی و دشت احداث شده و با بهرهبرداری از آنها، حدود ۱۳۰۰ نفر از بهرهبرداران بخش کشاورزی بهصورت مستقیم از مزایای این طرح بهرهمند شدهاند.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به نقش این پروژهها در مدیریت منابع آب گفت: استخرهای ذخیره آب کشاورزی با هدف ذخیره روانآبها و آبهای مازاد فصلی، کاهش وابستگی به منابع زیرزمینی، مدیریت بهتر آبیاری در زمان پیک مصرف و افزایش بهرهوری مصرف آب در مزارع اجرا شدهاند.
محمدی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در راستای سیاستهای سازگاری با کمآبی، تحقق الگوی کشت، تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید کشاورزی انجام میشود و نقش مهمی در تثبیت اشتغال روستایی، بهبود معیشت کشاورزان و کاهش مهاجرت از روستاها دارد.
وی با اشاره به تداوم اجرای این طرح در سال آینده اظهار کرد: برای سال مالی ۱۴۰۴ نیز اعتباری معادل ۴۲۰ میلیارد ریال برای توسعه و ادامه اجرای طرح احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی در استان مصوب شده است که این اعتبارات با اولویت مناطق دارای تنش آبی هزینه خواهد شد.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: توسعه استخرهای ذخیره آب کشاورزی با ظرفیت کل ۱۲۰ هزار مترمکعب، یکی از مؤثرترین اقدامات عملی برای افزایش تابآوری کشاورزی خراسان شمالی در برابر خشکسالی و تضمین پایداری تولید در مناطق روستایی به شمار میرود.