فدراسیون جهانی تیراندازی در پایان سال ۲۰۲۵ رتبه بندی تیراندازان را اعلام کرد.
بر اساس این رنکینگ که در ابتدای ماه ژانویه منتشر شده است، هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر و ۱۰ متر به ترتیب در رده هفتم و هشتم قرار دارد. همچنین وحید گلخندان در تپانچه ۱۰ متر در بین ۲۰ تیرانداز برتر جهان قرار گرفت.
ردهبندی تیراندازان کشورمان در پایان سال ۲۰۲۵ به شرح زیر است:
تفنگ ۱۰ متر بانوان:
۴۷- شرمینه چهل امیرانی
۱۱۱- فاطمه امینی
۱۱۶- نجمه خدمتی
تفنگ ۱۰ متر مردان:
۲۷- امیر محمد نکونام
۵۹- محمد مهدی طهماسبی
۸۱- پوریا نوروزیان
۱۳۱- هادی غرباقی
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت:
۵۱- نجمه خدمتی
۱۲۰- فاطمه امینی
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:
۴۰- امیر محمد نکونام
۹۹- پوریا نوروزیان
تپانچه ۱۰ متر بانوان:
۸- هانیه رستمیان
۴۸- سامیه یاسی
۹۲- مینا قربانی
۱۱۶- گلنوش سبقت الهی
تپانچه ۱۰ متر مردان:
۱۵- وحید گلخندان
۶۹- جواد فروغی
۷۹- امیر جوهری خو
تپانچه ۲۵ متر بانوان:
۷- هانیه رستمیان
۹۰- گلنوش سبقت الهی
تراپ بانوان:
۷۴- مرضیه پرورش نیا
تراپ مردان:
۸۶- محمد بیرانوند
۱۷۸-امیر حسین آقازاده
اسکیت مردان:
۱۶۲- امیر محمد دادگر