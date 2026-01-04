به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی تیراندازی در پایان سال ۲۰۲۵ رنکینگ تیراندازان را اعلام کرد.

بر اساس این رنکینگ که در ابتدای ماه ژانویه منتشر شده است، هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر و ۱۰ متر به ترتیب در رده هفتم و هشتم قرار دارد. همچنین وحید گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر در بین ۲۰ تیرانداز برتر جهان قرار گرفت.

رده‌بندی تیراندازان کشورمان در پایان سال ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

تفنگ ۱۰ متر بانوان:

۴۷- شرمینه چهل امیرانی

۱۱۱- فاطمه امینی

۱۱۶- نجمه خدمتی

تفنگ ۱۰ متر مردان:

۲۷- امیر محمد نکونام

۵۹- محمد مهدی طهماسبی

۸۱- پوریا نوروزیان

۱۳۱- هادی غرباقی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت:

۵۱- نجمه خدمتی

۱۲۰- فاطمه امینی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:

۴۰- امیر محمد نکونام

۹۹- پوریا نوروزیان

تپانچه ۱۰ متر بانوان:

۸- هانیه رستمیان

۴۸- سامیه یاسی

۹۲- مینا قربانی

۱۱۶- گلنوش سبقت الهی

تپانچه ۱۰ متر مردان:

۱۵- وحید گل‌خندان

۶۹- جواد فروغی

۷۹- امیر جوهری خو

تپانچه ۲۵ متر بانوان:

۷- هانیه رستمیان

۹۰- گلنوش سبقت الهی

تراپ بانوان:

۷۴- مرضیه پرورش نیا

تراپ مردان:

۸۶- محمد بیرانوند

۱۷۸-امیر حسین آقازاده

اسکیت مردان:

۱۶۲- امیر محمد دادگر