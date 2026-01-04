پخش زنده
مراسم گرامیداشت سالگرد حاج قاسم سلیمانی همراه با یادوارهی ده شهید روستای هفتهر ندوشن در حسینیهی این روستای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم سردار مهدیان از یادگاران هشت سال دفاع مقدس در سخنانی پیرامون نقش شهید و شهدا در ارتقای فرهنگ جامعه اشاره کرد و گفت: حاج قاسم نماد مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم بوده و خواهد بود.
حجت الاسلام دهقانی از روحانیون منطقه هم در این مراسم گفت: برگزاری مراسمهای یادوارهی شهدا در جای جای ایران اسلامی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد و باعث میشود آرمانهای انقلاب اسلامی برای همیشه در ذهنها زنده بماند
اجرای سرود توسط گروه سرود دختران حاج قاسم شهرستان میبد پایان بخش این برنامه بود.