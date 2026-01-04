مهدی کاظمی مهیاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، با انتقاد از نگاه محدود نشرمحور به این حوزه افزود: تا زمانی که صنعت چاپ به‌عنوان یک صنعت فراگیر و زیرساختی دیده نشود، امکان موفقیت پایدار در تولید، بسته‌بندی و صادرات کالا‌های ایرانی فراهم نخواهد شد.



وی با بیان اینکه متأسفانه صنعت چاپ در ایران صرفاً به‌عنوان چاپ برای نشر شناخته می‌شود، اضافه کرد: امروز بسیاری از تصمیم‌گیران، چاپ را فقط در قالب کتاب و مطبوعات می‌بینند، در حالی که صنعت چاپ در عمق و ابعاد واقعی خود، صنعتی فراتر و حتی جزو صنایع بزرگ و راهبردی جهان محسوب می‌شود.



مدیرعامل شرکت تعاونی صنف چاپخانه داران تهران با اشاره به تقسیم‌بندی‌های اصلی صنعت چاپ گفت: چاپ شامل چاپ برای نشر، چاپ تبلیغاتی، چاپ تجاری و چاپ بسته‌بندی است. بخش چاپ بسته‌بندی نقشی حیاتی دارد، چرا که هیچ کالایی اعم از مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی را نمی‌توان به‌صورت فله‌ای وارد بازار کرد و اینجاست که صنعت چاپ و بسته‌بندی به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح می‌شود.

کاظمی مهیاری با تأکید بر لزوم تغییر نگاه دولت‌مردان گفت: دولت باید چاپ را به‌عنوان صنعت ببیند نه صرفاً ابزار نشر. اگر این نگاه اصلاح شود، می‌توان در حوزه صادرات به موفقیت‌های بزرگی دست یافت.



وی افزود: امروز در بازار‌های جهانی همه می‌گویند: زعفران اسپانیا، در حالی که زعفران ایرانی است، اما به دلیل اینکه اسپانیا بسته‌بندی و چاپ بهتری دارد، محصول ایرانی را آنجا بسته‌بندی کرده و با برند خود عرضه می‌کند. این نشان می‌دهد که اگر دیدگاه ما صنعتی باشد، می‌توانیم محصولات استراتژیک کشور از زعفران گرفته تا محصولات آرایشی و بهداشتی را با برند ایرانی به کشور‌های هدف صادر کنیم.



به گفته مدیرعامل شرکت تعاونی صنف چاپخانه داران تهران، در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار واحد چاپی به‌صورت مستقیم در کشور فعال هستند و حدود ۵۰ هزار دفتر تبلیغاتی و فنی نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در حوزه سفارش‌گیری و خدمات چاپی فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، تمام واحد‌های تولیدی کشور نیز به‌نوعی زیرمجموعه غیرمستقیم صنعت چاپ محسوب می‌شوند.



وی صنعت چاپ را صنعتی فراگیر دانست و افزود: چاپ فقط روزنامه و مجله نیست؛ از چاپ روی قطعات رسانای مدار‌های حساس و تجهیزات پیشرفته گرفته تا لامپ، مهتابی، میکروفن و کارت‌های بانکی، همه‌جا ردپای چاپ وجود دارد. تفاوت در این است که چاپ را «کتاب» ببینیم یا «صنعت».



در ادامه به وضعیت ماشین‌آلات صنعت چاپ اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از ماشین‌آلات چاپ موجود در کشور وارداتی و بعضاً دست‌دوم هستند که این موضوع ناشی از شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ارزی است. با این حال، هنرمندان و اپراتور‌های صنعت چاپ ایران به‌قدری توانمند هستند که با ماشین‌آلات قدیمی، کیفیتی ارائه می‌دهند که گاه ماشین‌آلات روز دنیا نیز قادر به انجام آن نیستند.



کاظمی مهیاری درباره تأمین مواد اولیه نیز گفت: ما عادت کرده‌ایم روی پای خودمان بایستیم. تحریم‌ها اگرچه محدودیت ایجاد کرده‌اند، اما در عین حال باعث شده‌اند هر روز خودمان را به‌روز کنیم. مشکلات وجود دارد، اما صرفاً مسئله گرانی نیست؛ مهم این است که توانمندی خود را افزایش دهیم تا بتوانیم بر چالش‌ها غلبه کنیم.



به گفته وی تغییر نگاه سیاست‌گذاران از چاپ برای نشر به چاپ به‌عنوان یک صنعت فراگیر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش رقابت‌پذیری، اشتغال و توسعه صادرات کشور داشته باشد.