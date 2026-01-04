پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری جشنواره ی روایت اعتکاف و پویش حالت پرواز در قالب طرح زندگی با آیهها در مراسم اعتکاف استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حجتالاسلام محمدحسین وحیدی با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در مساجد لرستان گفت: جشنواره ی روایت اعتکاف و پویش حالت پرواز در قالب طرح زندگی با آیهها از برنامههای اعتکاف امسال در استان لرستان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: کتابچه «حالت پرواز» بین مساجد میزبان مراسم اعتکاف توزیع شده و مساجد با محوریت «زندگی با آیهها» پیرامون ۳۰ آیه قرآن کریم گفت و گوی محتوایی خواهند داشت و معتکفان در پایان بهعنوان یک «سفیر با آیهها» در جامعه هدف خود ۳۰ آیه قرآن کریم را که در این سه روز یاد گرفته را منتشر میکنند.
وی بیان کرد:اعتکاف «مادر و کودک» با هدف تکریم جایگاه مادر و فراهمکردن امکان حضور مادران به همراه فرزندانشان برای اولین بار در حال برگزاری است .
حجتالاسلام وحیدی با اشاره به برگزاری اعتکافهای دانشآموزی در مساجد لرستان گفت: امسال اعتکافهای دانشآموزی در استان با استقبال بالا و پرشوری دانش آموزان همراه بوده است.