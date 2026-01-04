پخش زنده
تعداد ایستگاههای شارژ خودروهای برقی اصفهان تا پایان سال جاری به عدد ۱۰۰ میرسد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: برای توسعه زیرساختهای شارژ وسایل حملونقل برقی، برنامهریزی شده است تا پایان سال ۵۰ ظرفیت شارژ اختصاصی ویژه اسکوترها، دوچرخههای برقی و موتورسیکلتهای برقی در پارکینگهای شهری و ایستگاههای منتخب مترو راهاندازی شود.
سعید ساکت افزود: در حال حاضر تعداد ایستگاههای شارژ خودروهای برقی در شهر به عدد ۷۸ رسیده که این عدد تا پایان سال به ۱۰۰ ایستگاه افزایش خواهد یافت.
وی گفت: برنامهریزی برای ورود یکهزار و ۲۰۰ اسکوتر اشتراکی هوشمند مبتنی بر یک پلتفرم هوشمند به شهر انجام شده است که در این سامانه، همه مؤلفهها از سرعت حرکت گرفته تا ملاحظات ترافیکی بهصورت کامل کنترل میشود.