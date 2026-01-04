به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک بهشهر از بلاتکلیفی بیش از ۳۰ هزار تن مواد اولیه این شرکت در گمرک بندر امام خبر داد و گفت: ادامه این روند، تولید یکی از بزرگ‌ترین واحدهای روغن خام کشور را با چالش جدی مواجه می کند

سیروس درویش‌متولی تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی را تصمیمی انقلابی در مسیر شکستن حلقه‌های رانت دانست و افزود: این سیاست، در صورت حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

او با انتقاد از پیچیدگی موانع اداری در مسیر ترخیص کالا، ادامه داد: بیش از ۳۰ هزار تن مواد اولیه خریداری‌شده این شرکت به ارزش بیش از یک هزار میلیارد تومان، در گمرک بندر امام معطل ترخیص مانده است و هر روز بر پیچیدگی‌های اداری آن افزوده می‌شود.

مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک بهشهر با بیان اینکه برای ترخیص این محموله، هر روز شرط جدیدی مطرح می‌شود، افزود: این شروط شامل تعهد محضری برای عرضه در بازارگاه، تعهد به پشتیبانی امور دام، ارائه نامه از انجمن و حتی درخواست عرضه کنجاله‌ای تولید نشده است.

درویش‌متولی ادامه داد: با وجود انجام این تعهدات، اکنون یک هفته است که سامانه مربوط به ثبت کنجاله تعطیل است و امکان ترخیص نهاده ها وجود ندارد.

وی با هشدار نسبت به فشارهای مالی ناشی از توقف تولید و هزینه‌های سنگین نگهداری کالا در گمرک، گفت: تاکنون اقدام عملی و اثرگذاری برای حل این مشکل انجام نشده و این شرایط، چرخ تولید را به مرز توقف نزدیک کرده است.

مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک بهشهر با تأکید بر ضرورت حمایت واقعی از تولید داخلی، از مسئولان خواست با عزم جدی، چرخه معیوب و دست‌وپاگیر اداری را اصلاح کرده و اجازه ندهند موانع عمدی یا سهوی اداری به اقتصاد ملی و امنیت تولید کشور آسیب وارد کند.