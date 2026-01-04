پخش زنده
سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای مساجد خوزستان از آغاز اعتکاف چند هزار نفری دانشآموزی و مردمی در استان خبر داد و گفت: یک هزار و ۲۰۰ کانون فرهنگی و هنری فعال در برگزاری اعتکاف امسال همکاری دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شاکر موسوینسب اظهار کرد: اعتکاف فرصتی برای خانه تکانی دل و خلوتی با خدا و دور از هیاهوی دنیا است.
وی با بیان اینکه اعتکاف بعد معنوی و روحی انسان را جلا میدهد، افزود: در خوزستان حدود یکهزار و ۲۰۰ کانون فرهنگی و هنری فعال هستند که در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف با سایر مجموعهها همکاری دارند.
سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خوزستان تصریح کرد: کانونهای مساجد با بهرهمندی از این سنت الهی، برنامههای ویژه فرهنگی و هنری را برای مردم و به خصوص دانشآموزان با عنوان اعتکاف دانشآموزی دختران و پسران برنامهریزی کرده است.
همچنین پیش از این معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان اعلام کرده بود که امسال ۶۰۰ مسجد در سراسر استان میزبان معتکفان هستند که این آمار نشاندهنده گسترش استقبال عمومی از این سنت معنوی است.
حجت الاسلام احسان فرد آقایی همچنین در مراسم اعتکاف امسال به حضور پررنگ نوجوانان، جوانان، اقشار مختلف جامعه اشاره کرده و خاطر نشان کرد که برنامههای فرهنگی، آموزشی و معرفتی متنوعی متناسب با گروههای سنی مختلف پیشبینی شده است.
پیش از این نیز رییس سازمان دانشآموزی استان خوزستان یادآور شده بود که برنامههای خاصی از جمله جلسات انس با قرآن، محافل قرآنی، ادعیه، حضور روحانیون برای پاسخگویی به سوالات شرعی و رویدادهای ویژه برای ایام اعتکاف دانشآموزی تدارک دیده شده است.
امرالله قنواتی همچنین با اشاره به برپایی پایگاههای اختصاصی اعتکاف دانشآموزی در مساجد شهر اهواز خاطرنشان کرد که ظرفیتی حدود ۱۵۰۰ نفر از دانشآموزان در قالب مساجد ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفره در شهر اهواز در مراسم اعتکاف پوشش داده میشوند.
همچنین حجت الاسلام شیرانی مسئول قرارگاه دانشآموزی جهاد تبیین در خوزستان نیز با اشاره به مشارکت پرشور دانش آموزان در مراسم اعتکاف سال گذشته عنوان کرده بود که از میان ۶۰ هزار معتکف خوزستانی، ۲۴ هزار نفر دانش آموزان هستند.
برگزاری مراسم اعتکاف پنج هزار نفری ویژه دانش آموزان دختر کلانشهر اهواز در مصلی امام خمینی (ره) نیز با همکاری ستاد مردمی اعتکاف، دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز، قرارگاه دانشآموزی جهاد تبیین، بسیج دانش آموزی و چند نهاد فرهنگی دیگر از دیگر برنامههای شاخص اعتکاف امسال است.
همزمان با فرا رسیدن ایام البیض ماه رجب، مراسم معنوی اعتکاف در شهرهای مختلف استان خوزستان از شامگاه شنبه آغاز شد تا مشتاقان این آیین عبادی به مدت سه روز به خلوت معنوی، عبادت، رازگویی با پروردگار بپردازند.