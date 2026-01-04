آمار فروش و مخاطب نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تالارهنر و تماشاخانه‌سنگلج تا پایان جمعه ۱۲ دی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نمایش «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از ۱۱ آذرماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۲۷ اجرا، میزبانی از هشت هزار و ۱۰۱مخاطب، سه میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «فینگرفود» به کارگردانی سیما تیرانداز که از چهارم دی ماه اجرای خود در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع هشت اجرا، میزبانی از ۷۶۴ مخاطب به فروشی معادل ۱۸۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «تاراتینا» به کارگردانی علیرضا کلاهچیان هم که از هفتم دی ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۶ اجرا و میزبانی از ۱۵۶ مخاطب، معادل ۲۲ میلیون و ۲۰۰ فروش داشته است.

نمایش «بازی بزرگ» به کارگردانی زهره بهروزی‌نیا که از پنجم دی ماه اجرای خود در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده با هفت اجرا و ۳۷۵ تماشاگر به فروشی معادل ۸۰ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است.

نمایش «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی که از ۲۸ آذرماه اجرای خود را در تالار ۷۲ نفری سایه با قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۱۲ اجرا و میزبانی از ۳۹۰ تماشاگر به فروشی معادل ۶۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی نیز که از ۲۸ آذرماه اجرای خود در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با ۱۲ اجرا و ۷۷۳ تماشاگر، ۱۵۰ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بعد از یک نمایش» به کارگردانی مریم یوسف هم که از چهارم دی ماه اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده است تاکنون با هشت اجرا و ۱۸۲ تماشاگر به فروشی معادل ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «ناگهان پیت حلبی» به کارگردانی محمد ستوده که از دوم آذر با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۱۲ اجرا، میزبان ۳۷۹ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۶۵ هزار تومانی، به مبلغ ۳۹ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان فروش دست یافته است.

در تالار هنر، نمایش «افسانه پر طلایی» به کارگردانی علی شاه صفی که از ۱۱ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۲۵ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان یکهزار و ۲۶۵ تماشاگر باشد و به فروش ۱۵۵میلیون و ۱۱۶هزار و ۵۰۰ تومان دست پیدا کند..

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه (۱۲دی ماه) با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۱۲هزار و ۳۸۵ نفر رسیده است.