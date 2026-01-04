فیلم‌های سینمایی «تک تیرانداز آخرین خط دفاع»، «قطب شمال» و مستند «همراه با دایناسورها»، دوبله شده و قرار است از شبکه‌های تهران، یک و امید پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «تک تیرانداز آخرین خط دفاع»، در گونه اکشن محصول آمریکا و انگلستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه تهران پخش شود.

این فیلم درباره یک تک تیرانداز معروف، به نام براندون بکت است که، به یک گروه نظامی می‌پیوندد تا مانع ساخت و فروش یک ابر سلاح مرگبار توسط یک دلال اسلحه به نام کوالوف شود. با این که افراد زیادی از این گروه جان خود را از دست می‌دهند، اما ماموریت با موفقیت به پایان می‌رسد.

فیلم «تک تیرانداز آخرین خط دفاع»، نشان می‌دهد که رهبری واقعی یک گروه، نیازمند چیز‌هایی بیش از صِرف مهارت فنی است، بکت، شخصیت اصلی فیلم، نه فقط باید تیرانداز خوبی باشد، بلکه باید تصمیم گیرنده قابل اعتمادی برای حفظ جان دیگران نیز باشد، که این درس ارزشمندی درباره مسئولیت پذیری درشرایط دشوار در بردارد.

فیلم بر اهمیت انتقال تجربه و آموزش نسل بعدی تأکید دارد، وقتی بکت تک‌تیرانداز تازه‌کار را همراهی می‌کند، به‌نوعی نشان می‌دهد که دانش و تجربه باید به دیگران منتقل شود تا مأموریت‌ها موفقیت‌آمیز بمانند. در دل درگیری‌ها اعضای تیم می‌آموزند که کار گروهی، اعتماد به یکدیگر در گروه و هماهنگی، برای رسیدن به هدف حیاتی است، که این پیامی مهم درباره همکاری در مواجهه با خطرات مشترک است. فیلم با تعلیق پیوسته و مواجهه‌های اکشن، مخاطب را درگیر می‌کند و ریتمی پویا و مهیج دارد، ویژگی‌ای که برای طرفداران ژانر اکشن جذاب است.

فیلم سینمایی «قطب شمال»، در گونه اکشن، ماجراجویی و درام محصول روسیه در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه یک پخش شود.

داستان این فیلم در اوج جنگ سرد اتفاق می‌افتد که کاپیتان یِلی‌سِیف فرماندهی یک زیردریایی هسته‌ای را برای رسیدن به قطب شمال می‌پذیرد. او و خدمه‌اش در طول سفر در زیر یخ‌ها، با چالش‌های آب و هوایی، نقص فنی و فشار‌های روانی روبه رو می‌شوند، اما یِلی‌سِیف با شجاعت و رهبری خود، خدمه را هدایت می‌کند. سرانجام، زیردریایی به قطب شمال می‌رسد. در راه بازگشت، با حمله‌ی زیردریایی آمریکایی مواجه می‌شوند که یِلی‌سِیف و خدمه‌اش آن را نابود کرده و با سربلندی بازمی‌گردند.

فیلم شجاعت، پایداری و اتحاد خدمه یک زیردریایی را در موقعیتی دشوار و خطرناک نشان می‌دهد، موضوعی که به مخاطب الهام می‌بخشد و اوج توانایی‌های انسانی را برجسته می‌کند. این اثر بر اساس اتفاقات واقعی تاریخی ساخته شده و مخاطب را با بخش مهمی از تاریخ دریانوردی و رقابت فناورانه دوران جنگ سرد آشنا می‌کند، از جمله تلاش خدمه زیردریایی روسی برای عبور از زیر یخ‌های قطب که اهمیت ژئوپولیتیک و تکنولوژیک ویژه‌ای دارد. سازندگان این فیلم می‌کوشند نشان دهند که اهمیت نفوذ به مناطق سرد و دورافتاده مانند قطب شمال در دهه ۱۹۶۰، همچنان در دنیای امروز از منظر علمی، استراتژیک و فرهنگی مهم است. فیلم در رویداد‌ها و جشنواره‌های بین‌المللی سینمایی با موفقیت نمایش داده شده که نشان از اهمیت فرهنگی و جهانی موضوع آن دارد و کمک می‌کند مخاطبان بیشتری با تاریخ و قهرمانان واقعی آشنا شوند.

مستند «همراه با دایناسورها»، در گونه حیات وحش محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه امید پخش شود.

این مجموعه کوتاه شش قسمتی، با استفاده از فناوری CGI و فیلمبرداری در مکان‌های واقعی، بینندگان را به دوران‌های کرتاسه، تریاس و ژوراسیک می‌برد. هر قسمت بر زندگی، رفتار، چالش‌های بقا و محیط زیست گونه‌های خاصی از دایناسور‌ها و دیگر جانوران ماقبل تاریخ تمرکز دارد. این مستند سعی دارد با روایتی علمی و در عین حال داستانی، نحوه زندگی این موجودات و دلایل احتمالی انقراض آنها را به تصویر بکشد.

فیلم‌ها و مجموعه های مستند جدید با استفاده از جدیدترین فناوری‌های روز دنیا امکان آن را برای تماشاگر مهیا می‌سازند تا این جهان‌های شگفت انگیز را­ به شیوه‌ای در معرض دیدشان قرار دهد که تماشاگر گمان کند این دنیای ماقبل تاریخی در پیش چشم وی و در زمان معاصر دوباره زنده شده است.