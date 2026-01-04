برپایی نمایشگاه هنری در میانه
نمایشگاه هنری با حضور هشت هنرمند فعال شهرستان میانه در نگارخانه رنگار برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در نمایشگاه هنری میانه ۶۰ اثر در قالبهای متنوع از جمله نقاشی، رنگ روغن، نقاشی مدرن، کارتون و کاریکاتور چهره، آثار نقاشی اکریلیک، طراحی سیاه قلم، طراحی پوستر، نقاشی خط و آثار حجمی به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز تا ۲۳ دیماه ادامه خواهد داشت و علاقمندان میتوانند در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ در نگارخانه رنگار در ابتدای خیابان خیام شمالی از آثار ارائه شده بازدید کنند.