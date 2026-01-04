به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در نمایشگاه هنری میانه ۶۰ اثر در قالب‌های متنوع از جمله نقاشی، رنگ روغن، نقاشی مدرن، کارتون و کاریکاتور چهره، آثار نقاشی اکریلیک، طراحی سیاه‌ قلم، طراحی پوستر، نقاشی خط و آثار حجمی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز تا ۲۳ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و علاقمندان می‌توانند در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ در نگارخانه رنگار در ابتدای خیابان خیام شمالی از آثار ارائه‌ شده بازدید کنند.