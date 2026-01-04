گزارش نهایی طرح ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های محیط‌زیستی منطقه یک آمایش کشور شامل استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اهمیت زیست بوم شمال کشور گفت: محیط زیست شمال ایران از ارزشمندترین و حساس‌ترین زیست بوم های طبیعی کشور و حتی جهان به شمار می‌رود و نقش مهمی در پایداری زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی ایران دارد.

الناز کیوانی با بیان اینکه جنگل‌های هیرکانی با قدمتی چند میلیون‌ساله از زیستگاه‌های مهم گونه‌های نادر گیاهی و جانوری هستند، افزود: این جنگل‌ها نقش اساسی در تعدیل دما، افزایش رطوبت، جذب دی‌اکسیدکربن و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی ایفا می‌کنند.

وی جنگل‌های شمال کشور را «ریه‌های سبز» منطقه دانست و گفت: این زیستگاه‌ها در جلوگیری از خشکسالی، سیلاب‌های شدید، فرسایش خاک و رانش زمین نقش مؤثری دارند.

مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط‌زیست با تأکید بر اهمیت اقتصادی حفاظت از این مناطق اظهار کرد: محیط زیست شمال کشور منبع درآمد بسیاری از ساکنان محلی از طریق کشاورزی، شیلات، گردشگری و فعالیت‌های وابسته به طبیعت است و تخریب آن به‌طور مستقیم معیشت مردم را تهدید می‌کند.

کیوانی با اشاره به تهدید‌هایی مانند ساخت‌وساز‌های بی‌رویه، قطع درختان، آلودگی منابع آب و مدیریت نادرست پسماندها، بر لزوم مدیریت اصولی منابع محیط‌زیستی، اجرای قوانین زیست‌محیطی و مشارکت جوامع محلی تأکید کرد.

وی ارزش‌گذاری خدمات زیست‌بومی را زبان مشترک میان محیط‌زیست و اقتصاد دانست و افزود: این رویکرد کمک می‌کند خدمات نامرئی طبیعت به زبان پول ترجمه شده و در تصمیم‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست، مجری طرح نتایج پژوهش شامل ارزش‌گذاری ۱۵ خدمت زیست‌بومی منطقه شمال کشور و طراحی چند نرم‌افزار برای تعیین ارزش این خدمات را ارائه کرد و حاضران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.