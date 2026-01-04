پاسدار و جانباز ۷۰ درصد حاج اسماعیل عمویی به جمع شهدا پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهید حاج اسماعیل عمویی پس از تحمل سال‌ها درد و مجروحیت و عوارض جانبازی روز گذشته همزمان با ولادت امیر المومنین حضرت علی علیه السلام در بیمارستان صدوقی اصفهان به یاران شهیدش پیوست.

شهید عمویی در سال ۱۳۶۱ در سن ۱۷ سالگی در عملیات‌های محرم در سال ۱۳۶۱ و عملیات فاو و و الفجر ۸ در سال ۱۳۶۴ حضور داشت و در این عملیات‌ها در پی جراحات متعدد به درجه جانبازی ۷۰ درصد نائل شد.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید امروز ساعت ۱۴ از پایگاه بسیج شهید باهنر به سمت گلزار شهدای شهر سین برگزار می‌شود.