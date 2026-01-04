با ورود دو محموله ۲۰ تنی روغن خوراکی به شهرستان اراک، روند تأمین و عرضه این کالای اساسی در فروشگاه‌های شهری و روستایی بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه دارد و مسئولان از برخورد شدید با هرگونه تخلف در شبکه توزیع خبر می‌دهند.

توزیع بی‌وقفه روغن خوراکی در اراک و روستا‌های تابعه؛ برخورد جدی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک گفت: در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، دهم و یازدهم دی‌ماه، دو محموله مجموعاً ۲۰ تنی روغن خوراکی وارد شهرستان شد و با ساماندهی توزیع در فروشگاه‌های بزرگ و کوچک، نیاز مردم به این کالای اساسی به‌طور کامل تأمین گردید.

وی با قدردانی از کارخانه‌های تولید روغن استان بابت تأمین کالا در ایام تعطیل، تأکید کرد: عرضه روغن خوراکی در سطح شهرستان و روستا‌های تابعه بدون هیچ مشکلی در حال انجام است و این روند در روز‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

ذوالفقاری همچنین هشدار داد: با هرگونه احتکار، عرضه خارج از شبکه یا امتناع از عرضه روغن به مردم از سوی واحد‌های فروشگاهی به شدت برخورد خواهد شد و متخلفان به تعزیرات حکومتی استان معرفی می‌شوند.

