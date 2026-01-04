به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سیدجواد حسینی در بازدید از مرکز سالمندان پدر سبزوار، ایجاد اشغال برای معلولان را از برنامه‌های بهزیستی برای ارتقای معیشت و زندگی آنان عنوان کرد و افزود: ۹۰ هزار اشتغال در این دولت برای افراد تحت پوشش بهزیستی ایجاد شده است و این روند ادامه دارد.

وی ادامه داد: در سبزوار، امسال ۳۵۰ فرصت شغلی برای افراد تحت پوشش بهزیستی ایجاد شده است و در نظر داریم با راه اندازی طرح نیروگاه سه مگاواتی در این شهرستان، برای ۶۰۰ معلول سخت اشتغال ایجاد درآمد و شغل کنیم.

حسینی ادامه داد: به منظور اجرای همین طرح، بهزیستی تسهیلاتی ارائه می‌دهد تا از محل درآمد آن، به افراد دخیل در اجرا، ماهی حدود پنج میلیون تومان پرداخت شود.

رئیس بهزیستی کشور در ادامه اعلام کرد: با ساخت چهار مرکز مثبت زندگی در سبزوار و افزایش پوشش مراکز دیگر، چهار هزار پشت نوبتی این مراکز به صفر می‌رسد.

وی با اشاره به وجود دو مرکز سالمندی مادر و پدر در سبزوار، گفت: در نظر داریم طرح دهکده سالمندی را در سبزوار، در زمینی به وسعت ۴۰ هکتار به سرانجام برسانیم.