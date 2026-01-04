به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان طبق اعلام ستاد برگزاری مراسم سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، امسال در ایام گرامیداشت این شهید والامقام، قریب به ۵۰۰ هزار زائر از اقصی نقاط ایران و کشورهای مختلف جهان با حضور در مسیر پیاده‌روی «طریق‌الشهدا» به سوی گلزار شهدای کرمان، یاد و خاطره این سردار بزرگ اسلام را گرامی داشتند.

این مراسم در فضایی سرشار از امنیت و آرامش برگزار شد و طبق اعلام مسئولان ستاد برگزاری، شمار زائران نسبت به سال گذشته با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است.