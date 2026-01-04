به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت علی (ع) وروز پدر، ۷۷ زندانی جرایم مالی غیر عمد با مشارکت و کمک خیرخواهانه مردم، در اردبیل آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل همزمان با میلاد مسعود امیرالمؤمنین، ۷۷ زندانی جرایم غیرعمد در اردبیل از زندان آزاد شدند.

در آیین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، معاون دادگستری استان اردبیل، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون با تلاش خیرین و ستاد دیه، زمینه آزادی ۳۴۸ محکوم مالی و جرایم غیرعمد در استان اردبیل فراهم شده است.

یوسف خدادادی افزود: محکومیت این زندانیان جرایم غیرعمد بالغ بر یک‌هزار میلیارد تومان بوده که سعی کردیم با کمک خیرین و آحاد مردم و پرداخت تسهیلات به همراه گذشت شکات زمینه آزادی این تعداد زندانی معسر را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: همزمان با ۱۳ رجب سالروز ولادت امام اول شیعیان با کمک خیرین و نهاد‌های ارزشی موفق شدیم تا زمینه آزادی ۷۷ زندانی جرایم غیرعمد را مهیا کنیم.

معاون دادگستری استان اردبیل گفت: ۷۳ نفر از این زندانیان مالی با کمک و مشارکت دارالقرآن و مدارس تحت پوشش آنها با نام «راهیان صادق» از زندان آزاد شده و در این روز ارزشمند به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

خدادادی در ادامه خاطرنشان کرد: هیئت مذهبی حیدریون نیز با جمع آوری کمک‌های مردمی و خیرخواهانه زمینه آزادی چهار زندانی را در سالروز ولادت موالموحدین امیرالمؤمنین فراهم کرد تا شرایط برای آزادی این زندانیان فراهم آید.

وی اضافه کرد: همچنان ستاد دیه می‌کند تا در ماه‌های باقیمانده سال و در مناسبت‌های پیش رو به ویژه ماه شعبان و ماه مبارک رمضان با جمع‌آوری کمک‌های مردمی در نیمه شعبان و نیمه رمضان زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را با تلاش و همت خیرین و گروه‌های مختلف مردمی مهیا کند.

معاون دادگستری استان اردبیل بیان کرد: حرکت خوبی که در سال‌های اخیر در استان آغاز شده همچنان ادامه دارد و امیدواریم در همه مناطق استان این پیگیری‌ها و تلاش‌ها برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد فراهم آید.

خدادادی با گرامیداشت میلاد مسعود امام علی (ع) یادآور شد: بزرگترین خصیصه مولای متقیان امیر مؤمنان کمک و دستگیری به فقرا و نیازمندان بوده که قطعا در چنین مناسبتی شایسته است فرصت شادی و سرور برای خانواده‌های نیازمند به ویژه خانواده‌های چشم انتظار فراهم آید تا در این روز که به نام روز پدر نامگذاری شده، پدران به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.