پخش زنده
امروز: -
حجتالاسلام ترابینسب در سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سنگتراشان ساری، سردار سلیمانی را الگویی ماندگار از اخلاق، ولایتپذیری و مردمیبودن توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم گرامیداشت سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی روز گذشته با حضور گسترده مردم و جمعی از مسئولان در منطقه سنگتراشان ساری برگزار شد.
حجتالاسلام ترابینسب از راویان دفاع مقدس، با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی سردار سلیمانی گفت: این فرمانده بزرگ نهتنها در میدانهای نظامی، بلکه در عرصه اخلاق، نظم، مردمیبودن و پایبندی به ولایت، الگویی کمنظیر بود.
وی با تأکید بر نقش برجسته سردار سلیمانی در مقابله با جریانهای تروریستی همچون داعش افزود: ولایتپذیری و اخلاص، مهمترین شاخصههای شخصیتی شهید سلیمانی بود که او را به چهرهای الهامبخش برای ملتهای اسلامی و آزادگان جهان تبدیل کرد.
ترابینسب گفت: سردار دلها با تکیه بر ایمان، شجاعت و تبعیت محض از ولایت، مسیر مقاومت را برای نسلهای آینده ترسیم کرد و نام خود را در تاریخ جاودانه ساخت.